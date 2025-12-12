В порту Одессы в результате ракетного удара загорелось пассажирско-грузовое судно

12 декабря в порту Одессы в результате удара, предположительно нанесенного ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", загорелось пассажирско-грузовое судно.

Предположительно, поражен паром CENK T турецкой компании Cenk Ro-Ro. Судно ходит под флагом Панамы и регулярно курсирует между Турцией и Украиной, сообщает Reuters.

Cудно шло из турецкого порта Карасу в румынский порт Сулин, по пути оно пришвартовалось у берегов Одессы. На борту парома находились контейнеры компании AKSA .

Паром CENK T – это 185-метровое судно вместимостью более 21 тысячи тонн, построенное в 1978 году на южнокорейской верфи Hyundai Heavy Industries.