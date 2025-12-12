Евролига. Перед матчем "Апоэля" в Болонье прошла антиизраильская демонстрация
Сегодня в матче пятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" сыграет с "Виртусом".
Чтобы остаться единоличным лидером, "Апоэлю" нужна победа.
Левые организации и пропалестинские активисты првели в Болонье антиизраильскую демонстрацию.
Аналогичные акции проводились в Болонье несколько недель назад перед матчем "Виртус" - "Маккаби".
