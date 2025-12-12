В Майами-Бич мужчина плюнул в лицо учительнице-еврейке

На прошлой неделе в Майами-Бич был задержан 33-летний Слемонс Грейвс, подозреваемый в ограблении и нападении с антисемитской подоплекой, сообщает NBC Miami.

Одна из учительниц еврейской дневной школы Лермана заявила, что была ограблена после того, как припарковала свою машину на 77-й улице.

Она шла к школе, когда к ней подошел мужчина, сделал антисемитское замечание, а затем ударил ее по голове и плюнул в лицо. Мужчина, позже опознанный как Грейвс, схватил ее мобильный телефон и бросил его на землю, от чего аппарат разлетелся на куски.

В протоколе говорится, что учительница ранее никогда не общалась с этим мужчиной, а то, что она еврейка, он понял по ожерелью со звездой Давида, которое было на ней в тот день.