Опубликованы еще 19 фото из архива Эпштейна, на них запечатлен Трамп и другие знаменитости

Члены комитета по надзору Палаты представителей США опубликовали 19 фотографий из поместья американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за преступления сексуализированного характера и педофилию и покончившего с собой в тюрьме в августе 2019 года, сообщает ВВС.

Среди тех, кто запечатлен на опубликованных фотографиях: президент США Дональд Трамп, бывший советник Трампа Стив Бэннон, экс-президент США Билл Клинтон, создатель компании Microsoft Билл Гейтс, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, до недавнего времени известный как принц Эндрю, актер и режиссер Вуди Аллен, британский предприниматель Ричард Брэнсон, американский экономист Ларри Саммерс, занимавший пост министра финансов в администрации Клинтона

адвокат Алан Дершовиц.

Трамп фигурирует на трех из 19 обнародованных фотографий, и на всех он стоит в окружении женщин. Еще на одном снимке изображены пакетики с презервативами со стилизованным портретом Трампа и надписью «Я огромен» (I am huge). Из снимка следует, что презервативы продавались по 4,5 доллара за штуку.

Дональд Трамп на протяжении многих лет поддерживал дружеские отношения с Эпштейном, однако с тех пор, как разразился скандал, заявлял, что они поссорились примерно в 2004 году – за несколько лет до первого ареста Эпштейна.

Трамп неоднократно отвергал сообщения о своем возможном участии в преступлениях Эпштейна.

Член Комитета по надзору конгрессмен-демократ Роберт Гарсия заявил, что фотоархив Эпштейна насчитывает более 95 тысяч снимков, и демократы намерены изучить их все.

По его словам, новые материалы будут публиковаться поэтапно "в ближайшие дни и недели".

Эти фотографии не являются частью так называемых "файлов Эпштейна", которые министерство юстиции США должно обнародовать до 19 декабря.