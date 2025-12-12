x
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 64 из 80 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 90 беспилотников

время публикации: 12 декабря 2025 г., 09:33
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 64 из 80 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 90 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 11 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 80 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 64 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 12 ударных БПЛА в восьми локациях и падения фрагментов в трех локациях. Причинен значительный ущерб в Одесской и Днепропетровской областях. Один погибший, есть раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 11 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 90 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Московским регионом, над территорией Брянской, Ярославской, Смоленской, Тверской, Тамбовской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, над акваторией Черного моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Российские власти сообщают о семи пострадавших в Твери, среди них ребенок.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Мир
