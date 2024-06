"Следственная комиссия ООН" обвинила Израиль в военных преступлениях

"Независимая международная следственная комиссия ООН по Палестине" (полное название "The Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel") опубликовала документ, в котором возложила ответственность на власти Израиля за ряд преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных в секторе Газы, начиная с 7 октября 2023 года.

В числе преступлений, которые инкриминируются властям Израиля, "военные преступления, связанные с голодом как методом ведения войны, умышленным убийством или убийством, преднамеренным нападением на гражданских лиц и гражданские объекты, насильственным перемещением, сексуальным насилием, пытками и бесчеловечным или жестоким обращением, произвольным задержанием и посягательствами на личное достоинство".

По версии "комиссии", военные действия в секторе Газы велись в соответствии со стратегией, предусматривающей нанесение максимального ущерба, "игнорируя принципы различия, соразмерности и надлежащих мер предосторожности".

Особо отмечается, что власти Израиля не только не сотрудничали с "комиссией", но также препятствовали проведению расследования, не допуская сотрудников ООН в Израиль и "на оккупированную палестинскую территорию".

"Доклад показал, что конкретные формы сексуального и гендерного насилия являются частью оперативных процедур израильских сил безопасности. Делается этот вывод из-за частоты, распространенности и серьезности нарушений, которые включают публичное раздевание догола и наготу, направленные на унижение общества в целом и усиление подчинения оккупированных людей", – заявлено в докладе "комиссии".

Та же комиссия "установила, что палестинские вооруженные группировки несут ответственность за военные преступления, совершенные в Израиле". Ответственность возложена на ХАМАС, "Исламский джихад" и еще пять других группировок.

Пресс-служба ООН заявляет, что данный доклад будет представлен 19 июня на 56-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.