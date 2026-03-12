Вынесен приговор по делу о теракте в подмосковном Crocus City Hall, унесшем жизни 147 человек

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall в 2024 году. Жертвами нападения стали 147 человек, 336 получили телесные повреждения. Три человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

15 подсудимым был вынесен пожизненный приговор, еще четверо приговорены к срокам заключения от 17 до 22 лет. Среди тех, кто осужден пожизненно, – непосредственные исполнители Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, выходцы из Таджикистана.

Суд признал их принадлежность к группировке "Исламское государство – вилаят Хорасан", постановив, что они виновны в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении теракта.

По версии следствия, преступление было спланировано и осуществлено при участии украинских спецслужб. В СК РФ заявляли, что после совершения теракта четверо исполнителей пытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области.

Напомним, что 22 марта 2024 года четверо мужчин, вооруженных автоматическими винтовками и ножами, вошли в здание Crocus City Hall, расстреляли множество людей, устроили пожар, а потом смогли беспрепятственно покинуть место преступления. По числу жертв этот теракт занимает второе место в истории России, уступая только захвату школы в Беслане.