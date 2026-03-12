Россиянка, срывавшая рекламу о службе в армии, признана виновной в государственной измене

Суд в Хабаровске приговорил к 17 годам лишения свободы 54-летнюю женщину, сорвавшую рекламу службы в российской армии. 1-й Восточный окружной военный суд признал ее виновной в государственной измене и участии в террористической организации.

"Жительница Хабаровска вступила в сотрудничество с украинскими спецслужбами. В обмен на содействие в выезде за границу она демонтировала не менее 14 информационных брошюр с призывами к службе в Вооруженных силах РФ. Часть из них была сфотографирована и передана представителям иностранной разведки", – заявляет прокуратура.

"Кроме этого, в процессе выполнения задания она нашла в интернете информацию о гибели военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации с указанием его личных данных, которые в последующем направила представителю Украины", – утверждается в заявлении.

Согласно обществу "Мемориал", речь идет о художнике-модельере Елене Каранику, которая долгое время жила в Греции, но в 2020 году вернулась в Россию. Она была задержана 4 января 2025 года, а приговор был вынесен еще 18 января 2026 года.