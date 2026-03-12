x
12 марта 2026
|
последняя новость: 12:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 12:11
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Компартии США, Израиля и Ирана совместно осудили "империалистическую агрессию" против Ирана

США
Иран
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 12 марта 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 11:28
Компартии США, Израиля и Ирана совместно осудили "империалистическую агрессию" против Ирана
Компартия Ирана

Коммунистические партии Ирана, США и Израиля выступили с совместным заявлением, осуждающим американо-израильский удар по Ирану. "Это империалистическая агрессия, противоречащая интересам рабочего класса", – утверждают они.

"Война была начата преступным правительством Нетаниягу и американскими империалистами, действия которых несут новые беды и новые смерти – все во имя империалистических интересов, в ущерб интересам народов, их независимости и праву на самоопределение". – цитирует заявление сайт People's World.

Коммунисты трех стран выступают против планов США сменить в Иране режим. Однако они подчеркивают: не следует питать иллюзий по поводу иранской теократии. Согласно документу, противостояние империализму не означает поддержки клерикалов.

"Американо-израильская агрессия не только не принесет Ирану освобождение от ига нынешней тирании, она уничтожит Иран как дееспособное государство и заменит нынешнее правительство авторитарным зависимым режимом", – говорят коммунисты.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook