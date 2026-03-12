Компартии США, Израиля и Ирана совместно осудили "империалистическую агрессию" против Ирана

Коммунистические партии Ирана, США и Израиля выступили с совместным заявлением, осуждающим американо-израильский удар по Ирану. "Это империалистическая агрессия, противоречащая интересам рабочего класса", – утверждают они.

"Война была начата преступным правительством Нетаниягу и американскими империалистами, действия которых несут новые беды и новые смерти – все во имя империалистических интересов, в ущерб интересам народов, их независимости и праву на самоопределение". – цитирует заявление сайт People's World.

Коммунисты трех стран выступают против планов США сменить в Иране режим. Однако они подчеркивают: не следует питать иллюзий по поводу иранской теократии. Согласно документу, противостояние империализму не означает поддержки клерикалов.

"Американо-израильская агрессия не только не принесет Ирану освобождение от ига нынешней тирании, она уничтожит Иран как дееспособное государство и заменит нынешнее правительство авторитарным зависимым режимом", – говорят коммунисты.