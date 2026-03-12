ВСУ: ночью перехвачены 77 из 94 БПЛА. МО РФ: сбиты 80 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 12 марта 2026 года российские военные выпустили по Украине 94 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 77 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 16 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падения фрагментов в одной локации.

Ранее сообщалось, что армия РФ атаковала Менский район Черниговской области Украины, применив ударные дроны. В результате удара были повреждены два жилых дома. Погибла 15-летняя девочка, ее родители ранены.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 12 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 80 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Краснодарского края, над Крымом, над акваторией Черного и Азовского морей, над территорией Ростовской, Брянской, Белгородской, Калужской, Воронежской и Курской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.