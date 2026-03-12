x
12 марта 2026
Ближний Восток

Reuters: Иран установил в Ормузском проливе около 12 мин

Война с Ираном
Нефть и газ
Иран
время публикации: 12 марта 2026 г., 10:29 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 10:30

Как сообщили информированные источники агентству Reuters, Иран установил в Ормузском проливе около 12 мин, что осложняет открытие артерии, которая играет ключевую роль в мировых поставках нефти и газа.

Несмотря на то, что речь идет о незначительном количестве, мины являются значительной угрозой судоходству. По западным оценкам, арсенал Исламской республики насчитывает 2000-6000 мин. Американская армия уничтожает катера, способные их устанавливать.

10 марта стало известно, что, согласно американской разведке, Иран начал минировать пролив. Президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth: "Если минирование уже началось, и мины не будут убраны, военные последствия для Ирана будут невиданными.

