Отборочный турнир чемпионата Европы по баскетболу. Израильтянки вышли во второй раунд
время публикации: 12 марта 2026 г., 10:24 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 10:24
В матче четвертого тура первого раунда отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу израильтянки победили сборную Боснии и Герцеговины 94:71.
Победив в четырех матчах, израильтянки за два тура до финиша обеспечили выход во вторую стадию отборочного турнира.
Положение команд в группе А после 4 туров: Израиль 4 победы, Люксебург 3, Ирландия 1, Босния и Герцеговина 0.
После 10 минут 25:17, 20 - 42:37, 30 - 67:58.
По 20 очков набрали Дориан Даган Сужич (Израиль)( + 6 подборов + 2 передачи + 2 перехвата) и Яна Гуска (Босния и Герцеговина) (+ 7 подборов).
Форвард сборной Израиля Эбби Мейерс набрала 19 очков, сделала 6 подборов и 3 передачи.
