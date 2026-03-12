x
Отборочный турнир чемпионата Европы по баскетболу. Израильтянки вышли во второй раунд

время публикации: 12 марта 2026 г., 10:24 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 10:24
(AP Photo/David Zalubowski

В матче четвертого тура первого раунда отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу израильтянки победили сборную Боснии и Герцеговины 94:71.

Победив в четырех матчах, израильтянки за два тура до финиша обеспечили выход во вторую стадию отборочного турнира.

Положение команд в группе А после 4 туров: Израиль 4 победы, Люксебург 3, Ирландия 1, Босния и Герцеговина 0.

После 10 минут 25:17, 20 - 42:37, 30 - 67:58.

По 20 очков набрали Дориан Даган Сужич (Израиль)( + 6 подборов + 2 передачи + 2 перехвата) и Яна Гуска (Босния и Герцеговина) (+ 7 подборов).

Форвард сборной Израиля Эбби Мейерс набрала 19 очков, сделала 6 подборов и 3 передачи.

