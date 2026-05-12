Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1539-й день войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 12 мая 2026 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1538-й день войны, учтены данные за предыдущий день.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – 1343050 (+1020) чел

самолеты – 435 (+0)

вертолеты – 352 (+0)

танки – 11926 (+2)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 24553 (+2)

артиллерийские системы – 41935 (+72)

системы ПВО – 1373 (+0)

реактивные системы залпового огня – 1785 (+2)

наземные робототехнические комплексы – 1373 (+2)

крылатые ракеты – 4585 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 95855 (+145)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 285506 (+1252)

катера/корабли – 33 (+0)

подводные лодки – 2 (+0)

спецтехника – 4179 (+1)

В отчеты генштаба ВСУ не всегда попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 217800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.