12 сентября 2025
Мир

Принц Гарри прибыл с неожиданным визитом в Киев

Война в Украине
Великобритания
Украина
время публикации: 12 сентября 2025 г., 09:13
Suzanne Plunkett, Pool Photo via AP

Британский принц Гарри прибыл с неожиданным визитом в Киев. По данным The Guardian, его пригласило украинское правительство.

Во время поездки Гарри и команда созданного им фонда Invictus Games Foundation представят инициативы по поддержке реабилитации раненых военнослужащих. Запланирована встреча с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

В публикации The Guardian сказано, что визит призван привлечь внимание к долгосрочному восстановлению тысяч военнослужащих, получивших тяжелые ранения за годы войны, а также расширить программы спортивной реабилитации.

