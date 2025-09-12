Британский принц Гарри прибыл с неожиданным визитом в Киев. По данным The Guardian, его пригласило украинское правительство.

Во время поездки Гарри и команда созданного им фонда Invictus Games Foundation представят инициативы по поддержке реабилитации раненых военнослужащих. Запланирована встреча с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

В публикации The Guardian сказано, что визит призван привлечь внимание к долгосрочному восстановлению тысяч военнослужащих, получивших тяжелые ранения за годы войны, а также расширить программы спортивной реабилитации.