x
12 сентября 2025
|
последняя новость: 10:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2025
|
12 сентября 2025
|
последняя новость: 10:13
12 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 33 из 40 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 221 беспилотник

Беспилотники
Война в Украине
Война в России
время публикации: 12 сентября 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 09:57
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 33 из 40 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 221 беспилотник
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 12 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 40 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 33 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания шести БПЛА в трех локациях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 12 сентября на территории Российской Федерации был перехвачен 221 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Смоленской, Ленинградской, Калужской, Новгородской, Орловской, Белгородской, Ростовской, Тверской, Псковской, Тульской, Курской областей, Московского региона. Вводились ограничения на работу аэропортов. Зафиксированы пожары на объектах в Смоленске и в порту Приморска. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 сентября 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1297-й день войны