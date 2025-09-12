Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 33 из 40 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 221 беспилотник

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 12 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 40 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 33 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания шести БПЛА в трех локациях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 12 сентября на территории Российской Федерации был перехвачен 221 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Смоленской, Ленинградской, Калужской, Новгородской, Орловской, Белгородской, Ростовской, Тверской, Псковской, Тульской, Курской областей, Московского региона. Вводились ограничения на работу аэропортов. Зафиксированы пожары на объектах в Смоленске и в порту Приморска. Сведения о причиненном ущербе уточняются.