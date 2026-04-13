Папа Лев XIV начинает визит в Африку с мусульманской страны

время публикации: 13 апреля 2026 г., 09:14 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 09:22
Папа Лев XIV начинает визит в Африку с мусульманской страны
AP Photo/Fateh Guidoum

Глава римско-католической церкви Лев XIV начинает 13 апреля апостольский визит в Африку. Визит продлится 11 дней, и он свидетельствует о растущей важности континента – здесь проживает пятая часть католиков мира.

"Его маршрут охватит Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею. В Алжире Папа посетит одноимённую столицу и Аннабу – места, связанные с жизнью св. Августина, чье духовное наследие имеет для Льва XIV особое значение", – сообщает Vatican News.

Отметим, что поездку в Африку понтифик начнет с мусульманского государства. Межконфессиональный диалог будет играть важную роль в программе визита – Папу ожидают не только мессы для католической паствы, но и встречи как с мусульманами, так и с представителями других христианских конфессий.

