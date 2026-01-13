ВСУ: ночью перехвачены 7 из 25 ракет, 240 из 293 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбиты 11 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 13 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 25 ракет (баллистические "Искандер-М", зенитные С-300 и крылатые "Искандер-К") и 293 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 7 ракет (2 "Искандер-М" и 5 "Искандер-К") и 240 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракет и 48 ударных БПЛА в 24 локациях. Причинен значительный ущерб в Харьковской и Одесской областях, есть жертвы.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 13 января на территории Российской Федерации были перехвачены 11 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Крымом, над территорией Ростовской, Белгородской, Курской, Орловской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.