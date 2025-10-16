x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Ле Пен не удалось отменить запрет на участие в президентских выборах

Франция
время публикации: 16 октября 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 09:24
Ле Пен не удалось отменить запрет на участие в президентских выборах
AP Photo/Thomas Padilla

Государственный совет Франции отклонил ходатайство лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен с просьбой пересмотреть вердикт Уголовного суда Парижа, запрещающий ей в течение пяти лет претендовать на общественную должность.

В марте суд признал ее и других функционеров ультраправого движения в злоупотреблении общественными фондами и была приговорена к четырем годам лишения свободы, из которых два – условно, штрафу в размере 100000 евро, а также пятилетнему запрету на занятие общественных должностей.

В постановлении Госсовета отмечалось, что иск требовал изменения законов, что выходит за рамки его полномочий. Таким образом, политик не получит возможности участвовать в президентских выборах, которые должны пройти во Франции в 2027 году.

