Ле Пен не удалось отменить запрет на участие в президентских выборах

Государственный совет Франции отклонил ходатайство лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен с просьбой пересмотреть вердикт Уголовного суда Парижа, запрещающий ей в течение пяти лет претендовать на общественную должность.

В марте суд признал ее и других функционеров ультраправого движения в злоупотреблении общественными фондами и была приговорена к четырем годам лишения свободы, из которых два – условно, штрафу в размере 100000 евро, а также пятилетнему запрету на занятие общественных должностей.

В постановлении Госсовета отмечалось, что иск требовал изменения законов, что выходит за рамки его полномочий. Таким образом, политик не получит возможности участвовать в президентских выборах, которые должны пройти во Франции в 2027 году.