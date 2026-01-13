Сомали разрывает соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами

Правительство Сомали объявило о разрыве всех договоров, заключенных с Объединенными Арабскими Эмиратами, включая соглашения о военном сотрудничестве. ОАЭ также лишаются доступа в сомалийские порты.

"Мы располагаем свидетельствами и заслуживающими доверия отчетами, согласно которым ОАЭ связаны с теми, кто подрывает суверенитет Сомали, наше национальное единство и независимость", – сообщил министр обороны Ахмад Муаллим Фики.

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует аналитика Абдинора Дахира, по словам которого, решение связано с признанием Израилем независимости Сомалиленда. Он отмечает: многие в Сомали уверены, что Эмираты содействовали этому признанию.

"ОАЭ также обвиняют в поддержке действующих в Африке неправительственных игроков и сепаратистских сил, таких, как "Силы быстрой поддержки" в Судане", – добавляет эксперт. Объединенные Арабские Эмираты отрицают, что оказывают помощь СБП.