Мир

Сомали разрывает соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами

ОАЭ
Сомали
время публикации: 13 января 2026 г., 09:18 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 09:25
Сомали разрывает соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами
AP Photo/Farah Abdi Warsameh, File

Правительство Сомали объявило о разрыве всех договоров, заключенных с Объединенными Арабскими Эмиратами, включая соглашения о военном сотрудничестве. ОАЭ также лишаются доступа в сомалийские порты.

"Мы располагаем свидетельствами и заслуживающими доверия отчетами, согласно которым ОАЭ связаны с теми, кто подрывает суверенитет Сомали, наше национальное единство и независимость", – сообщил министр обороны Ахмад Муаллим Фики.

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует аналитика Абдинора Дахира, по словам которого, решение связано с признанием Израилем независимости Сомалиленда. Он отмечает: многие в Сомали уверены, что Эмираты содействовали этому признанию.

"ОАЭ также обвиняют в поддержке действующих в Африке неправительственных игроков и сепаратистских сил, таких, как "Силы быстрой поддержки" в Судане", – добавляет эксперт. Объединенные Арабские Эмираты отрицают, что оказывают помощь СБП.

