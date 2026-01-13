МИД Германии, Великобритании и Италии вызвали послов Ирана для дачи объяснений
время публикации: 13 января 2026 г., 18:25 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 18:42
Министерства иностранных дел Германии, Великобритании и Италии вызвали послов Ирана в своих странах для дачи объяснений в связи с насилием режима против демонстрантов.
Такой вызов посла нередко предваряет его высылку из страны. В дипломатии это считается "финальным предупреждением".
