Валюты в Израиле на 13 мая 2026 года: снижение курсов доллара и евро, рекордно "крепкий" шекель
время публикации: 13 мая 2026 г., 15:35 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 15:35
Банк Израиля сообщает, что в среду, 13 мая, валютные торги завершились понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Евро достиг очередной рекордно низкой отметки.
Курс доллара снизился на 0,034% и составил 2,908 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,252% и составил 3,407 шекеля за €1.