В РФ заочно арестован педагог Ефим Штейнберг, подозреваемый в педофилии и уехавший в Израиль

Преображенский суд Москвы 12 мая заочно арестовал педагога и основателя московского подросткового отряда "Надежда" Ефима Штейнберга по делу о педофилии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Преображенский районный суд города Москвы 12 мая 2026 года избрал в отношении Штейнберга Ефима Борисовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории РФ", – сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что 81-летний педагог объявлен в розыск.

По данным издания "Вёрстка", Ефим Штейнберг покинул Россию и уехал в Израиль.

Отряд "Надежда" существует с октября 1960 года. В советское время он был пионерским штабом Куйбышевского района Москвы. С 1990 года отряд входит в состав некоммерческого "Союза пионерских организаций". По данным департамента образования Москвы, ежегодно в состав отряда попадали более 100 мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 18 лет. Штейнберг был создателем и бессменным руководителем отряда более 60 лет. В декабре 2025 года в СМИ появилась информация о его причастности к педофилии, сказано в сообщении ТАСС.

Напомним, что в декабре прошлого года этой теме был посвящен большой материал издания "Вёрстка". В публикации говорилось: "Несколько жителей Москвы обвинили основателя популярного у горожан внеклассного отряда "Надежда" Ефима Штейнберга в многолетнем сексуализированном насилии по отношению к несовершеннолетним. Педагога, который за 60 лет воспитал более шести тысяч детей, подозревают в том, что он склонял подростков к оральному сексу и мастурбации".

Ефим Штейнберг родился 30 марта 1945 года в Москве. С 1952 по 1964 годы учился в Черкизове. В школах № 392 и № 379. В 1962-63 году работал старшим вожатым в московской школе № 379. В 1965 году поступил на филологический факультет МГПИ им. Ленина, а после того, как РК ВЛКСМ и руководство Дома пионеров Куйбышевского района пригласили руководить районным пионерским штабом, перешёл на вечернее отделение Московского государственного заочного педагогического института, который закончил в 1971 году. Параллельно с получением среднего и высшего образования, состоял во взрослой театральной студии Дворца культуры им. Русакова в Сокольниках с 1960 по 1970 годы. С 1965 года руководитель пионерского штаба Куйбышевского района г. Москвы, впоследствии ставшего региональной детской общественной организацией "Разновозрастный отряд "Надежда", имеющей звание "Образцовый детский коллектив министерства образования РФ". Депутат муниципального собрания района Преображенское г. Москвы шести созывов (в 1988-2016 годах). С 1992 по 2007 год параллельно работал доцентом кафедры педагогики и психологии Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. В 2000 году защитил научную диссертацию и получил учёную степень кандидата педагогических наук. В 2003 году присвоено учёное звание доцента по кафедре педагогики и психологии. С 1965 по 2025 год являлся руководителем разновозрастного отряда "Надежда" – региональной детской общественной организацией, через уникальную воспитательную систему которой прошло более 16000 детей и подростков. Штейнбергом была создана первая в России агитбригада школьников, ставшая лауреатом многих конкурсов. С 1966 года разные поколения его воспитанников дали около 1200 концертов. Является автором и организатором таких форм работы, как операция "Мир", операция "Амиго", операция "Забота", сказочная игра "Дозор снежного короля", "Поход бережливых за экономию" и других, в которых в своё время приняли участие миллионы школьников бывшего Советского Союза. Сейчас в качестве главы организации "Надежда" указан Андрей Белкин.