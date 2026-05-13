Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1540-й день войны

Минобороны РФ 13 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Бачевск и Запселье Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда националистического формирования "Кракен" в районах населенных пунктов Рясное, Волоховка, Белый Колодезь и Вильча Харьковской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих и 16 автомобилей. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Шийковка, Дружелюбовка, Новый Мир Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Braveheart" производства Великобритании. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пискуновка, Николаевка, Артема, Юрковка, Рай-Александровка, Химик и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 70 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Белицкое, Приют, Доброполье, Торское, Кучеров ЯР Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Добропасово Днепропетровской области, Лесное, Верхняя Терса, Любицкое, Чаривное и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял свыше 270 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запорожец и Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, 18 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 572 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

Отметим, что ВСУ, в свою очередь, обвиняет армию РФ в нарушении соглашения о временном прекращении огня.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 145568 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29279 танков и других боевых бронированных машин, 1718 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34897 орудий полевой артиллерии и минометов, 61482 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 217800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.