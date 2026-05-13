13 мая 2026
СМИ: глава ШАБАКа посетил ОАЭ

время публикации: 13 мая 2026 г., 15:14 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 15:15
Глава ШАБАК Давид Зини недавно посетил Объединенные Арабские Эмираты, сообщают израильские СМИ. Судя по опубликованным данным, визит состоялся в период прекращения огня в войне с Ираном.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что глава "Мосада" Давид Барнеа как минимум дважды посещал ОАЭ во время войны с Ираном.

На этом фоне визит Зини указывает на продолжающиеся контакты Израиля с Эмиратами по вопросам безопасности и регионального урегулирования, включая последствия войны, ситуацию в Персидском заливе и попытки стабилизировать обстановку вокруг Ормузского пролива.

