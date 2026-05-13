Премьер-министр Испании поддержал Ламина Ямаля, отметившего чемпионство с палестинским флагом
время публикации: 13 мая 2026 г., 13:58 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 13:58
Испанский премьер-министр Педро Санчес поддержал футболиста Ламина Ямаля, который появился с палестинским флагом на параде в честь завоевания "Барселоной" титула чемпиона Испании.
"Наша страна признала государство Палестина. Мы с самого начала осудили нападение ХАМАСа, а позднее осудили геноцид, развернутый израильскими властями в секторе Газы. Осуждаем мы и незаконную оккупацию, поселенческую деятельность", – сказал политик.
"Необходимо политическое урегулирование, обеспечивающее мирное сосуществование Израиля и Палестины. Это означает не только доставку гуманитарной помощи, но прекращение безнаказанности и признание палестинского государства – так же, как Испания признает государство Израиль", – цитирует его сайт The Diplomat in Spain.