NYT: Иран восстановил доступ к 30 ракетным базам в районе Ормузского пролива

Иран
США
Война с Ираном
время публикации: 13 мая 2026 г., 13:28 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 13:30
Как пишет издание New York Times со ссылкой на источники, знакомые с оценками американской разведки, Иран восстановил доступ к 30 из 33 ракетных баз, расположенных в районе Ормузского пролива и получивших повреждения в результате американо-израильских атак.

Эти базы, расположенные на них пусковые установки и подземные хранилища готовы возобновить оперативную деятельность. Восстановлена способность перебрасывать мобильные установки с базы на базу и осуществлять с них ракетные запуски.

Издание повторяет оценку разведки, уже появлявшуюся в СМИ, согласно которой Иран сохраняет около 70% своего ракетного потенциала и 70% пусковых установок. По сведениям NYT, доступными являются около 90% подземных ракетных хранилищ.

Эта оценка значительно отличается от высказанной президентом США Дональдом Трампом: по ней, Иран сохраняет не более 19% ракетного арсенала и больше не представляет угрозы. В публикации отмечается, что, насколько можно судить, Трамп и военное командование либо переоценили ущерб, либо недооценили восстановительные способности Ирана.

