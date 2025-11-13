x
время публикации: 13 ноября 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 14:24
В РФ утвержден приговор журналистке Ольге Комлевой: 12 лет лишения свободы
AP Photo/Kirill Zarubin

13 ноября Верховный Суд Республики Башкортостан (РФ) утвердил приговор 12 лет лишения свободы журналистке RusNews Ольге Комлевой.

Ранее Кировский районный суд Уфы приговорил журналистку RusNews Ольгу Комлеву к 12 годам колонии по уголовному делу за якобы "фейки" о ВС РФ и за "участие в экстремистском сообществе". Обвинение запрашивало для нее 13 лет лишения свободы.

Ольга Комлева была арестована по "делу ФБК". В 2024 году Росфинмониторинг внес ее имя в перечень "террористов и экстремистов".

