Источники: беженцы из Газы оказались запертыми в самолете в ЮАР, их не пускают в страну

Группа выходцев из Газы, покинувших сектор через третью страну, по сообщениям в социальных сетях и телеграм-каналах, оказалась заблокирована на борту самолета в аэропорту Йоханнесбурга (ЮАР). Об этом, в частности пишет Abu Ali Express.

По словам пассажиров, южноафриканские власти отказались разрешить им въезд в страну, и людей уже несколько часов не выпускают ни в терминал, ни обратно на следующий рейс, фактически превратив лайнер в "зону ожидания" на земле.

Сообщается, что речь идет о жителях Газы, выехавших из сектора и рассчитывавших остаться в Южной Африке у родственников или получить там временный статус.

Южноафриканская пограничная служба, по данным тех же источников, настаивает на том, что у пассажиров нет необходимых виз, а их въезд заранее не согласован.

Правозащитные активисты и представители палестинской диаспоры в ЮАР призывают Преторию разрешить пассажирам хотя бы временный въезд до прояснения их статуса, указывая на гуманитарный характер ситуации.

Официальных комментариев от МВД или МИД ЮАР на момент подготовки этой заметки не поступало.

Источники в Газе, как пишет Abu Ali Express, сообщают, что многие из тех, кого не пустили в ЮАР, оправились в Индонезию.