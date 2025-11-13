x
Власти Пакистана ограничили полномочия Верховного суда

время публикации: 13 ноября 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 10:10
Власти Пакистана ограничили полномочия Верховного суда
Парламент Пакистана проголосовал за поправки к конституции, расширяющие полномочия командующего армией и ограничивающие полномочия Верховного суда. Оппозиция заявляет, что решение представляет угрозу для демократии.

Глава армейского генерального штаба фельдмаршал Асир Мунир получит новый пост командующего вооруженными силами, под его начало перейдут военно-морские и военно-воздушные силы. После ухода в отставку он получит пожизненный иммунитет.

Вопросы, касающиеся конституции Пакистана, будут выведены из юрисдикции Верховного суда и переданы новому Федеральному конституционному суду, судьи которого будут назначаться правительством. Верховный суд нередко выступал против правительства и отстранил нескольких премьер-министров.

