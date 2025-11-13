США ограничивают въезд для страдающих от хронических заболеваний

Государственный департамент США распространил должностную инструкцию, которая предписывает американским должностным лицам рассмотреть отказ во въездных визах лицам, страдающим от хронических заболеваний, сообщает телеканал Fox News.

"Определенные медицинские проблемы, в том числе сердечно- сосудистые заболевания, заболевания дыхательных путей, рак, диабет, проблемы с метаболизмом, неврологические и психические заболевания могут потребовать медицинских расходов в сотни тысяч долларов", – говорится в инструкции.

Согласно публикации, еще одним основанием для отказа в визе может стать лишний вес. "Есть ли у соискателя финансовые ресурсы, чтобы платить за медицинский уход на протяжении всей жизни, не полагаясь на общественные фонды или долгосрочную госпитализацию за государственный счет?" – задают вопрос авторы документа.

Заместитель главы пресс-службы Государственного департамента Том Пиггот сообщил: "Не секрет, что администрация Трампа заботится в первую очередь об интересах американцев. Необходимо обеспечить, что система иммиграции не станет бременем для налогоплательщиков".