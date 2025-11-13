x
13 ноября 2025
13 ноября 2025
13 ноября 2025
13 ноября 2025
Мир

Министр Элькин и глава "Натива" Шохам посетили "Бабий Яр"

Украина
Натив
время публикации: 13 ноября 2025 г., 13:59 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 14:03
Посадка дерева на аллее ККЛ
Фото: пресс-служба "Натив"
Зажжение свечей памяти
Фото: пресс-служба "Натив"
Во время встречи со студентами
Фото: пресс-служба "Натив"

Министр Зеэв Элькин, отвечающий за работу "Натива", и глава "Натива" Алон Шохам посетили мемориальный комплекс Бабий Яр и встретились с 60 студентами Национального университета имени Тараса Шевченко в Киеве.

В рамках мероприятий "Года Агнона" в университете студенты, после церемонии у памятника в Бабьем Яру, прослушали лекцию доктора Юрия Радченко о пропаганде.

Министр Элькин рассказал студентам об опасности лживой пропаганды и подчеркнул важность изучения истории для успешной борьбы с пропагандой и тем самым предотвращения будущих катастроф. Он отметил сходство положения Украины и Израиля в этой сфере.

Зеэв Элькин, Алон Шохам, посол Израиля в Украине Михаил Бродский и представители ККЛ Украины посадили дерево на мемориальной аллее Еврейского национального фонда. Их визит сопровождала Роза Топанова, руководитель Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Анна Фурман, генеральный директор мемориального центра Холокоста "Бабий яр", активно сотрудничающего с "Нативом", представила министру и главе "Натива" информацию о деятельности фонда "Бабий Яр".

Мир
