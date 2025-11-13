Саакашвили обратился к Зеленскому после того, как его вернули из больницы в тюрьму

Бывший президент Грузии и бывший глава Одесской администрации Михаил Саакашвили опубликовал свое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Обращение было опубликовано на украинском языке. Приводим полный перевод этого обращения на русский: "Уважаемый Владимир Александрович! Прежде всего хочу выразить восхищение героической борьбой украинской нации, частью которой я имею честь быть как гордый гражданин Украины. Также выражаю вам большую благодарность за ваше феноменальное лидерство в этот самый тяжелый период. Я стараюсь не беспокоить вас своими вопросами, поскольку у вас и без того очень много работы, и я благодарен за вашу поддержку и за то, что ощущаю постоянное внимание со стороны МИД Украины, Верховной Рады, вашей Администрации, а также Уполномоченного по правам человека. Однако сейчас я вынужден обратиться, поскольку вчера меня перевезли из тюремной больницы, где я проходил лечение от тяжелого отравления, обратно в тюрьму – к тому персоналу, который меня и отравил. Мое отравление в марте 2022 года произошло вскоре после начала полномасштабной войны. Факт отравления был установлен американскими и немецкими лабораториями. Расправы надо мной с самого начала добивался Путин, а Медведев и Лавров не раз хвастались моим заключением. Сначала меня арестовали по абсолютно сфабрикованному делу, и тогдашний премьер Грузии прямо заявлял, что это дело было связано с моей активностью в Украине. В новом уголовном деле, недавно возбужденном против меня, меня вместе с другими обвиняют в саботаже в интересах иностранного враждебного государства. В материалах этого дела содержатся ваши заявления, а также заявления Михаила Подоляка. То есть незаконные грузинские власти прямо объявляют Украину враждебным иностранным государством. И это неудивительно, поскольку с самого начала этой большой войны российский олигарх Иванишвили и его прислужники открыто встали на сторону России. В этом контексте совершенно очевидно, что мои преследования и моя судьба связаны с войной. Я – гражданин Украины и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ, где имел честь работать под вашим руководством. Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включить меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской областной государственной администрации, как главу Исполнительного комитета Национального совета реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями. Я знаю, что украинцы своих не бросают, и рассчитываю на вас".

В марте 2025 года Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 12,5 годам лишения свободы – за "хищение государственных средств в особо крупных размерах" и "за незаконное пересечение границы". Так как срок заключения Саакашвили отсчитывается с момента его задержания в октябре 2021 года, совокупный срок отбывания наказания истечет в 2034 году. 57-летний Михаил Саакашвили не признал себя виновным.