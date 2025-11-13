В Москве актрису Яну Троянову заочно приговорили к восьми годам колонии

В четверг, 13 ноября, Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к восьми годам колонии актрису Яну Троянову, обвиняемую "в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства людей по признаку национальности и в уклонении от обязанностей иноагента", сообщает ТАСС.

Осужденной также назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и запрещено "администрирование сайтов" на четыре года.

Как сообщила пресс-служба СК РФ, "следствием и судом установлено, что в 2024 году Троянова, находясь за пределами России, дала интервью одному из онлайн-изданий, разделяющих антироссийские позиции и взгляды, в котором допустила высказывания, направленные на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским с угрозой применения к ним насилия, а также сделала устные заявления, содержащие призывы к посягательству на жизнь президента РФ. Указанное интервью было размещено в интернете на популярном видеохостинге и доступно для просмотра неограниченному числу лиц".

Яна Троянова (урожденная Мокрицкая) – российская актриса театра и кино, режиссер и телеведущая, родилась 12 февраля 1973 года в поселке Лечебный Свердловской области, выросла в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончила философский факультет Уральского госуниверситета, затем училась в Екатеринбургском театральном институте и работала в театрах "Театрон" и "Коляда-театр". В кино Троянова заявила о себе в фильме "Волчок" (2009), за который получила приз "Кинотавра", затем сыграла ключевые роли в картинах "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и в популярном сериале "Ольга". В 2014 году дебютировала как режиссер с короткометражкой "Рядом". С 2019 по 2021 год была ведущей реалити-шоу "Последний герой" на канале ТВ-3.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Яна Троянова уехала из России, открыто выступает против войны и в поддержку политзаключенных. За это минюст РФ внес ее в список "иностранных агентов", а в 2024 году Росфинмониторинг включил ее в перечень "террористов и экстремистов", в 2025 году СК объявил ее в международный розыск. Суд в Москве приговорил ее заочно к 8 годам лишения свободы.

Троянова была замужем за актером Константином Ширинкиным (их сын Николай погиб в 2011 году), затем – за драматургом и режиссером Василием Сигаревым.