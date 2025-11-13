x
13 ноября 2025
13 ноября 2025
13 ноября 2025
13 ноября 2025
Мир

ООН осудила Израиль за "эксплуатацию ресурсов Палестины", Аргентина поддержала еврейское государство

ООН
Палестинская администрация
время публикации: 13 ноября 2025 г., 15:02 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 15:08
Комитет ООН по экономическим и финансовым вопросам принял резолюцию, озаглавленную "Неотъемлемое суверененное право палестинского народа на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и арабского населения оккупированных сирийских Голан на их природные ресурсы".

В поддержку резолюции выступили 152 государства, включая все государства ЕС, Австралию и Канаду. Восемь проголосовали против: США, Израиль, Микронезия, Папуа – Новая Гвинея, Палау, Науру, Парагвай и Аргентина, еще 12 воздержались. Несколько стран не участвовали в голосовании.

Документ обвиняет Израиль в эксплуатации палестинских природных ресурсов, уничтожении палестинского сельского хозяйства и инфраструктуры, в первую очередь водной и электрической. Особенно обеспокоено международное сообщество ситуацией в секторе Газы и строительством поселений. Он также подчеркивает право палестинцев потребовать от Израиля компенсацию.

Резолюция будет передана в Генеральную ассамблею ООН, которая рассмотрит ее в декабре. Отметим, что такая резолюция принимается ООН ежегодно. В прошлый раз это произошло 23 декабря 2024 года, а в позапрошлый – 19 декабря 2023 года. В нынешнем году Австралия впервые поддержала резолюцию, а Аргентина впервые выступила против нее.

