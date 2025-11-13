Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1359-й день войны

Минобороны РФ 13 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области. Нанесли поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Могрица и Волфино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Пролетарка Харьковской области. ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию и восемь складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка Харьковской области, Дроновка и Святогорск Донецкой Народной Республики. Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. В течении суток сорваны три контратаки подразделений 151-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Моначиновка Харьковской облаасти, 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Осиново и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокировать окруженные подразделения, а также прорваться к реке Оскол и восстановить разрушенные переправы. В результате огневого поражения уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три миномета и три станции радиоэлектронной борьбы. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 29 автомобилей. Уничтожены четыре склада боеприпасов и десять станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Краматорск, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, 21 автомобиль, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады нацгвардии и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Розы Люксембург, Вольное, Родинское, Шевченко и Белицкое Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог Донецкой Народной Республики. Отражены десять атак 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный. За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 229 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 510 военнослужащих, два бронетранспортера западного производства, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали наступление в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Даниловка Днепропетровской области. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области и Равнополье Запорожской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Никольского и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах. Уничтожено до 19 безэкипажных катеров и три буксира. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 157 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами и средствами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96284 беспилотных летательных аппарата, 636 зенитных ракетных комплексов, 26000 танков и других боевых бронированных машин, 1611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31274 орудия полевой артиллерии и минометов, 46560 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 145300 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).