В Пакистане полиция разогнала антиизраильскую демонстрацию, есть погибшие

По меньшей мере пять человек были убиты при разгоне пакистанской полицией антиизраильской манифестации, организованной исламистской политической партией "Тахрик аль-Лабаик Пакистан". Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

В преддверии заявления президента США Дональда Трампа об окончании войны в секторе Газы исламисты организовали 400-километровый марш протеста, маршрут которого проходил из Лахора в Исламабад. Полиция безуспешно пыталась задержать его продвижение.

В городе Муридке между сторонниками "Тахрик аль-Лабаик" и полицией начались столкновения. Как сообщается, манифестанты открыли огонь по полицейским, было подожжено около 40 автомобилей.

Завязалась перестрелка, в которой погибли полицейский, три манифестанта и прохожий, десятки человек с обеих сторон были ранены. Среди них – лидер партии Саад Ривзи, в которого попали три пули. Множество участников марша арестовано.