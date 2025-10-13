МВД России объявило в розыск оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, помилованного Путиным

Министерство внутренних дел России объявило в розыск деятеля российской оппозиции Владимира Кара-Мурзу, который был освобожден летом 2024 года в рамках обмена со странами Запада – на основании помилования президента РФ Владимира Путина.

"Как следует из карточки в базе розыска министерства, Кара-Мурза, 1981 г.р., разыскивается по уголовной статье", – сообщает агентство "Интерфакс".

У покинувшего Россию оппозиционного политика есть как российское, так и британское гражданство. В 2023 году Московский городской суд признал его виновным в государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении "фейков" о российской армии.

Кара-Мурза был приговорен к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере 700000 рублей. Ему также было запрещено заниматься журналистской деятельности в течение семи лет.