13 сентября 2025
Мир

Обрыв канатки на Эльбрусе, трое погибших

Россия
Погибшие
Горный туризм
время публикации: 13 сентября 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 08:04
Обрыв канатки на Эльбрусе, трое погибших
AP Photo/Dmitry Lovetsky

В пятницу, 12 сентября, в результате обрыва канатной дороги на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария, РФ) погибли три человека. Предварительная причина – сход троса с ролика одной из опор.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц").

Местные власти сообщают, что в момент аварии на канатке находились 37 человек. Выжившие были эвакуированы.

Мир
