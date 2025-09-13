Обрыв канатки на Эльбрусе, трое погибших

В пятницу, 12 сентября, в результате обрыва канатной дороги на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария, РФ) погибли три человека. Предварительная причина – сход троса с ролика одной из опор.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц").

Местные власти сообщают, что в момент аварии на канатке находились 37 человек. Выжившие были эвакуированы.