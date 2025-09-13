x
Мир

В Новой Зеландии около 50 тысяч человек приняли участие в пропалестинской акции

Новая Зеландия
время публикации: 13 сентября 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 13:29
AP Photo/Anis Mili

В Окленде около 50 тысяч человек приняли участие в пропалестинской акции. Они призвали власти Новой Зеландии ввести санкции против Израиля.

Представитель Еврейского совета Новой Зеландии Бен Капс заявил, что хотя демонстрация была мирной, "введение санкций дискриминирует Израиль, такой взгляд на конфликт игнорирует нападения террористов и положение заложников".

Мир
