Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1298-й день войны

Минобороны РФ 13 сентября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Павловка, Юнаковка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Чугуновка и Артельное Харьковской области. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы, Глушковка Харьковской области, Крымки и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины западного производства, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Родинское, Димитров, Красноармейск и Муравка Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновское Днепропетровской области, Червоное и Дорожнянка Запорожской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 10 автомобилей и 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Веселянка, Орехов, Червоноднепровка Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157-ми районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 340 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 83 708 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 079 танков и других боевых бронированных машин, 1 591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29 527 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 677 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 125700 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).