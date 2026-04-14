МИД Греции ответил Турции на критику сближения с Израилем: "Нам не нужны указания"

Министерство иностранных дел Греции подвергло резкой критике главу внешнеполитического ведомства Турции Хакана Фидана, назвавшего "опасной политикой" сближение Греции и Кипра с Израилем в оборонной сфере.

В заявлении МИД подчеркивается, что Греция – важный элемент региональной стабильности, член Европейского Союза, NATO и Совета Безопасности ООН: "Во внешней политике мы руководствуемся принципами международного права, мирного сосуществования и добрососедства.

Власти Греции подчеркивают: взаимодействие с Израилем и Кипром не направлено против третьих стран, его цель – укрепление региональной стабильности. "Мы ведем независимую внешнюю политику, основываясь на своих интересах и международном праве. Нам не нужны указания, и мы никому ничего не должны объяснять", – говорится в заявлении.