x
28 декабря 2025
|
последняя новость: 19:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 декабря 2025
|
28 декабря 2025
|
последняя новость: 19:58
28 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Израиль, Греция и Кипр подписали программу военного сотрудничества

Международные соглашения
Кипр
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
Греция
время публикации: 28 декабря 2025 г., 19:38 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 19:43
Израиль, Греция и Кипр подписали программу военного сотрудничества
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на прошлой неделе на Кипре была подписана трехсторонняя программа военного сотрудничества Израиля, Греции и Кипра, а также двусторонние планы работы ЦАХАЛа с армиями Греции и Кипра на 2026 год.

Планы включают, среди прочего, совместные учения и тренировки, рабочие группы по различным направлениям и стратегические контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В сообщении подчеркивается, что данная встреча стала еще одним звеном в углублении военного сотрудничества между странами и способствует укреплению стабильности, безопасности и мира в восточной части Средиземного моря.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 декабря 2025

Нетаниягу обратился к Эрдогану: "Тем, кто грезит о создании империй, я говорю: забудьте об этом"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 декабря 2025

"Идеология важнее процветания": что сдерживает экономику Израиля. Интервью с Андреем Мовчаном
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2025

ЦАХАЛ проводит международный семинар, посвященный урокам войны на всех фронтах
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 сентября 2025

"Флотилия Сумуда" покинула воды Греции. Международного военного эскорта нет