Израиль, Греция и Кипр подписали программу военного сотрудничества

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на прошлой неделе на Кипре была подписана трехсторонняя программа военного сотрудничества Израиля, Греции и Кипра, а также двусторонние планы работы ЦАХАЛа с армиями Греции и Кипра на 2026 год.

Планы включают, среди прочего, совместные учения и тренировки, рабочие группы по различным направлениям и стратегические контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В сообщении подчеркивается, что данная встреча стала еще одним звеном в углублении военного сотрудничества между странами и способствует укреплению стабильности, безопасности и мира в восточной части Средиземного моря.