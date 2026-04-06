06 апреля 2026
06 апреля 2026
|
06 апреля 2026
|
последняя новость: 16:48
06 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика

Израиль подписал с Грецией контракт на поставку ракетной системы PULS на 2,3 млрд шекелей

время публикации: 06 апреля 2026 г., 15:20 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 15:20
Израиль подписал с Грецией контракт на поставку ракетной системы PULS на 2,3 млрд шекелей
Wikipedia.org. Фото: Ministerie van Defensie

Министерства обороны Израиля и Греции в понедельник, 6 апреля, подписали в Афинах крупный военный контракт на поставку греческой армии реактивных артиллерийских систем PULS производства концерна "Эльбит". Сумма сделки составляет около 2,3 миллиарда шекелей (порядка 630 миллионов долларов).

Компания "Эльбит" выступит главным подрядчиком и поставит пусковые установки, а также комплект управляемых боеприпасов различной дальности.

Контракт рассчитан на четыре года с последующим десятилетним периодом технического обслуживания, а часть компонентов будет производиться непосредственно в Греции.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что сделка отражает углубление стратегического партнерства между двумя странами и подтверждает высокий международный спрос на израильские военные технологии – в том числе в условиях продолжающихся боевых действий.

Экономика
