Трамп: переговоры с Ираном могут возобновиться в ближайшие дни в Пакистане
время публикации: 14 апреля 2026 г., 18:37 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 18:41
Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times заявил, что переговоры с Ираном могут возобновиться в ближайшие дни в Пакистане.
Ранее агентство Reuters сообщало, что делегации США и Ирана могут вернуться в Исламабад позже на этой неделе.
Агентство АР передает, что новый раунд переговоров состоится уже в ближайший четверг. Среди возможных площадок для переговоров назывались Женева и Исламабад.
Ссылки по теме