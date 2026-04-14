Трамп: переговоры с Ираном могут возобновиться в ближайшие дни в Пакистане

Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times заявил, что переговоры с Ираном могут возобновиться в ближайшие дни в Пакистане.

Ранее агентство Reuters сообщало, что делегации США и Ирана могут вернуться в Исламабад позже на этой неделе.

Агентство АР передает, что новый раунд переговоров состоится уже в ближайший четверг. Среди возможных площадок для переговоров назывались Женева и Исламабад.