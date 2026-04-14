Командующий CENTCOM прибыл в Израиль и встретился с Эялем Замиром
время публикации: 14 апреля 2026 г., 12:12 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 12:17
Командующий центральным командованием армии США CENTCOM адмирал Брэд Купер прибыл во вторник, 14 апреля, с официальным визитом в Израиль.
В ходе визита он встретился со своим израильским коллегой, начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром для обсуждений вопросов безопасности и стратегии.
Отметим, что визит проходит в разгар военных действий против террористической организации "Хизбалла" и на фоне ожидаемого начала переговоров между США и Ираном в Пакистане.
