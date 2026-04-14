Командующий CENTCOM прибыл в Израиль и встретился с Эялем Замиром

Командующий центральным командованием армии США CENTCOM адмирал Брэд Купер прибыл во вторник, 14 апреля, с официальным визитом в Израиль.

В ходе визита он встретился со своим израильским коллегой, начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром для обсуждений вопросов безопасности и стратегии.

Отметим, что визит проходит в разгар военных действий против террористической организации "Хизбалла" и на фоне ожидаемого начала переговоров между США и Ираном в Пакистане.