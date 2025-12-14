Теракт во время празднования Хануки в Сиднее: убиты 11 человек, один террорист ликвидирован

Власти Австралии признали терактом вооруженное нападение на участников массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея. Объявлено об 11 убитых и десятках раненых в результате действий террористов. Среди убитых сотрудник полиции.

По меньшей мере 25 человек были доставлены в больницы Сиднея, в том числе один в Сиднейскую детскую больницу. Среди пострадавших двое полицейских.

Один из террористов ликвидирован, второй тяжело ранен. Полиция выясняет, был ли третий сообщник.

Названо имя одного из террористов: Навид Акрам.

Отмечается, что на одного из террористов напал гражданский, отнявший оружие и предотвративший новые убийства.

Теракт на праздновании Хануки в пригороде Сиднея. Фоторепортаж

Комиссар полиции Мал Лэньон заявил, что на месте происшествия, возле автомобиля на Кэмпбелл-Парк, саперы обнаружили несколько самодельных взрывных устройств. По его словам, предпринимаются усилия, чтобы "не было возмездия". Очевидно, речь идет о возможном акте мести в отношении мусульманской общины.

Расследование проводится контртеррористическим подразделением совместно со следователями Государственного управления по борьбе с преступностью, отмечает News.com.au.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс заявил, что нападение было "направлено против еврейской общины". "Этот трусливый акт ужасающего насилия шокирует и причиняет боль, и он отражает некоторые из наших худших опасений по поводу терроризма в Сиднее", – сказал он.

Тем временем премьер-министр Энтони Албанезе назвал нападение "злобным антисемитизмом" и "нападением на наш образ жизни". "Этому ненавистному насилию и терроризму нет места в нашей стране, – сказал он. - Позвольте мне внести ясность: мы искореним это".

Лидеры Израиля комментируют теракт в Австралии

Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил: "Я их предупреждал, что их политика лишь подливает масло в огонь. Антисемитизм – это раковая опухоль, которая распространяется, когда мировые лидеры молчат".

Президент государства Ицхак Герцог прокомментировал теракт в окрестностях Сиднея. "Мы снова и снова предупреждали правительство Австралии об опасности, которую представляет антисемитизм, растущий и распространяющийся по стране. В эти часы наши братья и сестры находятся в эпицентре теракта, совершенного в момент зажжения ханукальных свечей. Мы молимся за здоровье раненых, с огромной любовью утешаем семьи погибших и надеемся на добрые вести", – сказал глава государства.

Министр иностранных дел Гидеон Саар поговорил с Дэвидом Осипом, президентом Совета еврейских организаций штата Новый Южный Уэльс, Австралия. В ходе разговора министр Саар выразил потрясение произошедшим нападением с огнестрельным оружием и передал слова поддержки общине в это трудное время.

Министр культуры и спорта Мики Зоар заявил: "Как все евреи мира, я потрясен смертельным терактом в Сиднее, вместе со всеми гражданами Израиля я посылаю теплы объятия еврейской общине мира. Необходимо сказать правду, не приукрашивая действительность: признание Австралией Палестинского государства было для проклятых террористов официальным разрешением убивать израильтян".

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил: "В эти тяжелые минуты, на фоне кадров, напоминающих нам 7 октября, наши сердца с нашими братьями из еврейской общины Австралии, наши молитвы, идущие из глубины сердца, направлены на выздоровление и спасение пострадавших. Наше бескомпромиссное требование направлено правительству Австралии – жестко бороться с проявлениями антисемитизма в их стране и защитить евреев. Нашим братьям в Австралии и во всем мире мы говорим: мы здесь, мы с вами, и все сделаем ради вас".

Министр по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом Амихай Шикли сказал: "В последний час я побеседовал с главами еврейской общины Австралии, в связи с самым тяжелым терактом, когда-либо совершающимся в отношении еврейской общины этой страны. Десятки людей пострадали, среди них есть убитые и тяжелораненые. Правительство, которое сделало нормативным бойкот евреев только из-за того, что они евреи, дало легитимацию маршам, где поднимались флаги "Аль-Каиды", ООП и ХАМАСа, правительство, которое в течение двух лет не пошевелило пальцем, чтобы положить конец серьезным инцидентам на антисемитской почве, несет полную и всеобъемлющую ответственность за страшные картины, которые мы видели сегодня".

Лидер оппозиции, председатель партии "Еш Атид" и экс-премьер-министр Яир Лапид: "Я потрясен антисемитским террористическим нападением, направленным против еврейских семей, праздновавших Хануку в Сиднее. Мои мысли с жертвами, их близкими и всей еврейской общиной Австралии. Боулдер. Манчестер. Вашингтон. А теперь Сидней. Названия все новых и новых мест".

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет заявил: "Все было предсказуемо. Ответственность лежит на правительстве Австралии. Праздничное еврейское мероприятие превратилось в район теракта. Предупреждения звучали в полный голос, а правительство Австралии их проигнорировало".

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Варварский теракт в Австралии – это результат затяжного провала в противостоянии террору, подстрекательству и антисемитизму. Когда государство не предпринимает активных шагов для зашиты еврейской общины, террор поднимает голову. Если правительство Австралии думает, что террористы "ограничатся" евреями, оно глубоко заблуждается. Когда правительство не действует твердо и решительно, террор наносит удары на его улицах. Это происходит в Австралии и всюду в западном мире, где правительства проявляют мягкость перед террором и капитулируют перед ним. Евреи диаспоры, приезжайте домой. Ваше место с нами, в Израиле".

Министр обороны Исраэль Кац заявил: "Я хочу принести свои соболезнования семьям убитых в результате отвратительного теракта, совершенного в отношении членов еврейской общины и посланников ХАБАДа. Я желаю скорейшего выздоровления раненым и выражаю поддержку членам еврейской общины, оказавшимся лицом к лицом с проявлениями смертельной ненависти. Государство Израиль продолжит стоять плечом к плечу с еврейскими общинами мира, поддерживать их и продолжит всеми силами бороться против антисемитизма в любом месте и в любое время".