Представители Трампа прибыли в Берлин на переговоры с Зеленским

Специальный представитель президента США Стивен Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Берлин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских государств.

Цель переговоров – согласование документа, который должен положить конец военным действиям в Украине. Белый дом настаивает, чтобы соглашение было подписано еще до окончания 2025 года. Однако Зеленский рассказал, что еще не получил ответ США на сделанные им предложения.

"Несколько месседжей я слышал через свою переговорную команду. Но я получил все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже сегодня. Сегодня у нас украинско-американский день в Берлине. Безусловно, я отдельно увижусь с канцлером Мерцем и вечером увижусь с некоторыми лидерами Европы", – сказал он утром 14 декабря.

11 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что украинская сторона направила президенту США Дональду Трампу документ, в котором согласилась на определенные территориальные уступки, чтобы положить конец войне с Россией. Это произошло после телефонного разговора европейских лидеров с американским президентом.

Многие детали поправок остаются неизвестными, однако, по словам источников, в нынешней редакции план предусматривает создание демилитаризованной зоны в районе линии соприкосновения и предоставление Украины гарантий безопасности, подобных пятой статье устава NATO.

Говорится и о возможности вступления Украины в Евросоюз в 2027 году. Из документа исчезло обязательство Украины не вступать в Североатлантический альянс – этот вопрос вообще не упоминается. План также призывает к проведению в Украине выборов.