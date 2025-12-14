Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 110 из 138 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 141 беспилотник

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 14 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 138 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 110 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракету перехватить не удалось. Зафиксированы попадания ракеты и 10 ударных БПЛА в шести локациях. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 14 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены более 140 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Московским регионом и Крымом, над Краснодарским краем, над территорией Брянской, Тульской, Калужской, Курской, Рязанской, Ростовской, Белгородской, Ленинградской, Смоленской, Псковской, Новгородской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.