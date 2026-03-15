Столкновение трамваев в Москве, более 20 пострадавших

По меньшей мере 22 человека пострадали на северо-западе Москвы, когда на улице Водников трамвай, следовавший по шестому маршруту, сошел с рельсов и столкнулся с другим трамваем. Среди пострадавших пять детей.

Инцидент произошел около 9:30 утра по местному времени. Причина ДТП устанавливается. "На месте работают оперативные службы. Учитывайте временные ограничения при поездках в данный район", – сообщает московский департамент транспорта.