Столкновение трамваев в Москве, более 20 пострадавших
время публикации: 15 марта 2026 г., 12:49 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 12:49
По меньшей мере 22 человека пострадали на северо-западе Москвы, когда на улице Водников трамвай, следовавший по шестому маршруту, сошел с рельсов и столкнулся с другим трамваем. Среди пострадавших пять детей.
Инцидент произошел около 9:30 утра по местному времени. Причина ДТП устанавливается. "На месте работают оперативные службы. Учитывайте временные ограничения при поездках в данный район", – сообщает московский департамент транспорта.