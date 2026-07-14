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ВСУ атаковали промзону в Башкирии и НПЗ в Краснодарском крае

Война в России
Беспилотники
время публикации: 14 июля 2026 г., 08:17 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 08:23
ВСУ атаковали промзону в Башкирии и НПЗ в Краснодарском крае
Минобороны РФ

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что украинские беспилотники атаковали промзону город Салават, после падения обломков БПЛА зафиксированы очаги задымления.

"Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет", – утверждает Хабиров.

Ночью из-за атаки БПЛА возгорание произошло на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. Также повреждено здание на железнодорожном переезде. В нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов – стекла, дверь и потолок в квартире, сообщают местные власти.

Судя по сообщениям украинских СМИ, ВСУ нанесли удары по нефтеперерабатывающему и нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Салавате и по Афипскому НПЗ на Кубани.

Атаки ВСУ продолжаются.

Мир
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